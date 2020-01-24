Кабмін призначив керівників у низку державних відомств

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Зазначається, що главою Державного космічного агентства призначено Володимира Усова, заступником голови Державної податкової служби - Михайла Титарчука, Володимира Мозгунова призначено членом Національної комісії зі стандартів державної мови.

Кабмін також погодив призначення виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколу Синицю, тимчасового виконувача обов'язків директора ДП "Український центр "Безпека" Володимира Пікуза, тимчасового виконувача обов'язків глави ДП "Адміністрація морських портів України" Олександра Голодницького.

Крім того, уряд звільнив з посад директора Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Олега Бабенка (в зв'язку з виходом на пенсію) і трьох віце-президентів ДП ​​"Національна атомна енергетична компанія "Енергоатом": Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного.

Також оголошено конкурси на посади заступника державного секретаря Кабінету міністрів України, заступника голови Укрдержархіву і першого заступника глави Державної фіскальної служби.

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