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24.01.20 17:07

Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Виробники тепла заборгували "Нафтогазу" 454,4 млн гривень. Вони мають розрахуватися до 25 січня або реструктуризувати свою заборгованість. Якщо цього не зробити, люди залишаться без тепла.

Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання", - сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що, згідно з постановою уряду, виробники мають або дотримуватися рівня розрахунків не нижче 90%, або укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Також вони можуть узгодити графік погашення боргів до 2021 року.

"У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для поставки газу тепловиробникам і укладення з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - підсумували в "Нафтогазі".

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Перелік компаній-боржників опубліковано в таблиці.

Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - Нафтогаз 01Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - Нафтогаз 02Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - Нафтогаз 03

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