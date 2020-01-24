Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання", - сказано в повідомленні.
У "Нафтогазі" нагадали, що, згідно з постановою уряду, виробники мають або дотримуватися рівня розрахунків не нижче 90%, або укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Також вони можуть узгодити графік погашення боргів до 2021 року.
"У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для поставки газу тепловиробникам і укладення з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - підсумували в "Нафтогазі".
Перелік компаній-боржників опубліковано в таблиці.