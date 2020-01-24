Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Відповідна інфографіка опублікована на сайті Центру громадської охорони здоров'я МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:

уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;

частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;

уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;

мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки)", - сказано в повідомленні.

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У ВООЗ зазначили, що новий коронавірус викликає пневмонію, кожен четвертий випадок захворювання є важким, а потенціал і способи передачі вірусу поки неясні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

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Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.