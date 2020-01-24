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24.01.20 17:58

Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів, - посольство РФ

Болгарія повідомила Російській Федерації про оголошення двох російських дипломатів persona non grata.

Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів, - посольство РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство РФ в Болгарії.

Зазначається, що МЗС Болгарії оголосив персонами нон грата дипломата російського посольства і співробітника торгового представництва Росії. Відповідні ноти було вручено послу РФ в Болгарії, якого 24 січня викликали в міністерство.

"Співробітники залишать країну перебування в зазначені в нотах терміни", - повідомили в посольстві РФ.

Як повідомлялося раніше, болгарська прокуратура виявила двох дипломатів із РФ, які займалися шпигунством.

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