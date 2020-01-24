Сьогоднішній допит в ДБР був одним із найабсурдніших за всю мою кар'єру, - адвокат Порошенка Новіков

Про це заявив адвокат п’ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Я не можу поскаржитися, що в моїй кар’єрі було мало абсурдних допитів, але цей був один з найбільш абсурдних", – сказав адвокат.

"За сьогоднішні 4 години я кілька сотень разів почув від слідчого Корецького фразу: "це ваша точка зору". На будь-яке заперечення з боку адвокатів, на будь-яке зауваження, що порушуються закони і відбувається щось непередбачене кодексом, ми чули тільки одне: "це ваша точка зору", ми слідчі – нам видніше", – додав він.

Новіков підкреслив, що допити потрібні ДБР для створення ефекту шоу, а не проведення слідчих дій.

"Я здивований, що немає ніякої зацікавленості у ДБР в отриманні саме показань, тобто позиції і свідчень Петра Порошенка. Ці виклики на допити взагалі не про це. Ми неодноразово пропонували в будь-яку дату організувати повноцінну бесіду, щоб ми не переривалися на довільні терміни. Щоб нам в кінці одного допиту не вручали повістки на наступний допит з довільною датою. Але це їх не влаштовує.

Їм треба, щоб раз в декілька днів відбувалося те, що відбувається зараз: щоб був натовп перед входом, щоб були крики, щоб потім ми проходили в будівлю ДБР і протягом декількох годин відповідали на абсурдні запитання", – зауважив адвокат.

Він констатував, що зміна керівника Державного бюро розслідувань не вплинула на встановлення принципу верховенства права і законності в цьому правоохоронному органі.

"Хочу зазначити, що зі звільненням Труби лінія поведінки ДБР не змінилася. Ті 16 проваджень, які існують і були заведені за заявами Портнова, і які, як ми зараз достовірно знаємо, узгоджувались Трубою з Офісом президента. Після звільнення Труби ставлення до них і спосіб дії не змінився. Все в силі, ті установки, які були озвучені на плівках влітку, зараз – в січні 2020 року – залишаються незмінними. З приходом Ірини Венедіктової до керівництва ДБР нічого не змінило в цьому питанні. І ті хто вважають, що нове керівництво щось поміняло в цьому питанні, помиляються. Це не так", – підкреслив Новіков.