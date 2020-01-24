Міноборони призупинило прийом бракованих БТР-4Е

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"На початку січня 2020 року під час виконання заходів вхідного контролю фахівці 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Лозовський ковальсько-механічний завод" виявили пошкодження "зміцнюючого наплавлення" на зварних з'єднаннях бортів", - сказано в повідомленні.

Міноборони і "Укроборонпром" створили спільну робочу групу для з'ясування причин браку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

"Уже сьогодні, 24 січня, робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючого наплавлення на зварних з'єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними пошкодження наплавлення підтверджено на декількох бронетранспортерах", - повідомили в Міноборони.

Міністерство тимчасово призупинило прийом бронетранспортерів БТР-4Е.

"Крім того, оборонне відомство з'ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов'язків посадовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництво Міноборони вживатиме заходи щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - підсумували в міністерстві .

Нагадаємо, 23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.

Цього ж дня держконцерн "Укроборонпром" зажадав за 24 години перевірити достовірність оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.