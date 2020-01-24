Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу

Про це сказано у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світового банку про процеси трансформації фінансування системи охорони здоров'я України за 2016-2019 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У документі наголошується, що створення Національної служби здоров'я (НСЗУ) як єдиного закупника і визначення пріоритетних пакетів медпослуг дозволить максимізувати ефективність використання держкоштів. Позитивним фактором є і те, що реформа передбачає можливість залучення приватного сектора.

ВООЗ рекомендує продовжувати застосування діючої моделі фінансування системи охорони здоров'я, оскільки вона приноситиме відчутні переваги для населення найближчими роками.

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Міжнародні експерти також наголошують, що ключовою причиною успішного впровадження реформи є стійкі політичні зобов'язання і якісні міжвідомчі відносини між Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ і Міністерством фінансів. Зазначається також, що для досягнення стійкості реформи важливо забезпечити розподіл відповідальності за її проведення між основними зацікавленими сторонами: місцевою владою, постачальниками медичних послуг і населенням.