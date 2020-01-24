Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу

Про це сказано у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світового банку про процеси трансформації фінансування системи охорони здоров'я України за 2016-2019 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У документі наголошується, що створення Національної служби здоров'я (НСЗУ) як єдиного закупника і визначення пріоритетних пакетів медпослуг дозволить максимізувати ефективність використання держкоштів. Позитивним фактором є і те, що реформа передбачає можливість залучення приватного сектора.
ВООЗ рекомендує продовжувати застосування діючої моделі фінансування системи охорони здоров'я, оскільки вона приноситиме відчутні переваги для населення найближчими роками.
Міжнародні експерти також наголошують, що ключовою причиною успішного впровадження реформи є стійкі політичні зобов'язання і якісні міжвідомчі відносини між Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ і Міністерством фінансів. Зазначається також, що для досягнення стійкості реформи важливо забезпечити розподіл відповідальності за її проведення між основними зацікавленими сторонами: місцевою владою, постачальниками медичних послуг і населенням.