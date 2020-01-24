В Україні зафіксували 3 підозри на коронавірус, 2 з них не підтвердилися, - Скалецька

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час наради з питань поширення коронавірусі в МОЗ у Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В Україні ми вивчали три випадки підозри на коронавірус, із них два випадки не підтвердилися. Ще один випадок вивчається з залученням найкращих українських фахівців", - сказала вона.

Скалецька зазначила, що на підтвердження діагнозу в лабораторіях на рівні областей необхідно два-три дні, для підтвердження діагнозу референс-лабораторії в Берліні - два-три тижні.

Вона зазначила, що про дослідження кожного з випадків проінформують населення.

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"До населення прохання: вживати звичайні заходи при будь-яких епідеміологічних ситуаціях: мити руки, звертатися до лікаря за будь-яких ознак, щоб лікар встановлював діагноз і призначав необхідне лікування", - зазначила міністр.

Скалецька також пообіцяла, що Міністерство охорони здоров'я проводитиме щотижневі брифінги для інформування населення про ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

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Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.