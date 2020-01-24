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24.01.20 19:35

Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським, Пристайком і Загороднюком, - Держдепартамент США

Держсекретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня.

Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським, Пристайком і Загороднюком, - Держдепартамент США

Про це повідомила в п'ятницю представниця держдепу США Морган Ортагус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком для того, щоб "висловити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України".

Помпео також візьме участь у церемонії вшанування пам'яті про "загиблих на Донбасі".

В рамках турне 29 січня - 4 лютого відвідає Велику Британію, Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

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