Автобус Нацгвардії згорів в Одеській області, водій встиг висадити солдатів. ВIДЕО

Інцидент стався в м. Рені Одеської області. Першим про нього повідомило місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі міста згорів автобус Нацгвардії. Водій оперативно встиг висадити солдатів, коли почав диміти салон. У результаті автобус згорів повністю, незважаючи на те, що пожежний підрозділ був за декілька метрів від події", - повідомило видання.

Пізніше ситуацію прокоментували в пресслужбі Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії.

Там пояснили, що особовий склад прибув у Рені з Ізмаїла для участі в забезпеченні громадського порядку під час профілактичних заходів "Розшук".

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"Близько 16:00 години несподівано сталося займання в моторному відділенні автобуса ПАЗ, в якому їхав особовий склад. Старший автобуса негайно евакуював усіх присутніх, після чого військові взялися до гасіння штатними засобами пожежогасіння (вогнегасником) і викликали місцевий підрозділ ДСНС. Близько 16:20 спільними зусиллями пожежу було локалізовано", - сказано в повідомленні Нацгвардії.

Ніхто з військовослужбовців і цивільних не постраждав. Причини займання в моторному відсіку зараз з'ясовують.