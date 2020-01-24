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24.01.20 21:28

В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ. ФОТО

Детективи НАБУ спіймали на хабарі в.о. голови одного з районних судів Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ 01

Як встановило слідство, суддя вимагав хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри.

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В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ 02

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2019 року.

Зауважимо, що вже вдруге правоохоронці викривають цього суддю. Попереднього разу це сталося наприкінці 2018 року. Тоді служителя Феміди викрили в отриманні 1 тис. євро за непритягнення особи до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Розслідування цього епізоду закінчено, справа слухається в суді.

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