Просимо керівництво країни взяти ситуацію під контроль, - директор компанії "Океан-судноремонт" Побережний про банкрутство підприємства. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму публічному відеозверненні.

Побережний заявив: "На завод "Океан" я прийшов в 1984 р. До 2018 року я працював на заводі "Океан" на різних посадах.

За час мого трудового шляху підприємство пережило різні часи. Доводилося колись здавати металобрухт, ділити буханку хліба і накопичувати заборгованість по заробітній платі. Але підприємство завжди йшло вперед, з великими зусиллями воно піднімалося і розвивалося.

На сьогодні підприємство продано і ситуація далеко не проста. Після ліквідації в 2018 р завод було продано за 122 млн грн. Тільки земельна ділянка за оціночною вартістю становить 400 млн грн. А оціночна вартість підприємства - 6 млрд грн".

Читайте також: Профспілка заводу "Океан" заявила, що під час процедури банкрутства підприємства його працівників обдурили

"Дорогі акціонери! Нас сьогодні 12 тисяч осіб та нас обмануто разом з державою. Під час продажу не сплачено податки соціального страхування, пенсійного фонду. Тобто виплачена вам заборгованість по зарплаті. Тобто Ви не отримали можливості перерахувати пенсію. Тобто ви не отримали можливість отримати страховий стаж за ці відпрацьовані роки.

На сьогодні, після продажу підприємства, частину виробничих цехів вивезено і порізано на металобрухт. Частину кранового господарства також порізано на металобрухт і передано.

Лінію середньотоннажного суднобудування повністю знищено. Сухий док також перебуває в катастрофічному стані, затоплений і не виконує свої функції.

Читайте також: Арешт на майно заводу "Океан" накладено з метою збереження стратегічного для держави об'єкта, - Офіс генпрокурора

У зв'язку зі сформованою ситуацією, прошу керівництво країни, президента, ГПУ, СБУ взяти під контроль колись найбільше суднобудівне підприємство в Європі.

Мені як людині, як громадянину України, що пропрацювала на підприємстві більшу частину свого життя, дуже прикро в ситуації, що склалася. Мені б хотілось, щоб держава допомогла реальним корабелам відродити суднобудування в Україні".