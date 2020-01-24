Від початку доби 24 січня ворог 10 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

Шість обстрілів по наших позиціях були в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемета;

двічі поруч з Пісками - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, а також снайперської гвинтівки і іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Опитне - 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу і з міномета 120 мм калібру - 14 мін.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли і з великокаліберного кулемета;

двічі поблизу населеного пункту Луганське - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим - з артилерійської системи 122 калібру - 9 снарядів.

Сьогодні, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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