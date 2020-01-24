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24.01.20 20:26

Від початку доби 24 січня ворог 10 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

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Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

Шість обстрілів по наших позиціях були в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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