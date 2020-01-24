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24.01.20 20:54

Гнутове, міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга, - в штабі ООС розповіли про нові точки розведення сил

Україна пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в'їзду і виїзду "Гнутове", залізничний міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга (в районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні".

Гнутове, міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга, - в штабі ООС розповіли про нові точки розведення сил

Про це "Радіо Свобода" розповів заступник командувача Операцією об'єднаних сил Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також із варіантом у районі залізничного моста в районі Станиці Луганської - це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. Зокрема для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", - розповів Бондар.

За його словами, на ділянках, запропонованих Україною, немає цивільного населення, яке могло б після розведення сил опинитися в так званій "сірій зоні".

"Все це відбуватиметься або на дорожніх коридорах, або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення", - зазначив Бондар.

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