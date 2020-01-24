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24.01.20 21:07

Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72. ФОТО

Сьогодні, 24 січня, перша партія в 2020 році з 15 одиниць відремонтованих танків Т-72 з поліпшеними ТТХ вирушила до війська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук командування Сил логістики ЗСУ.

Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 01

Передачу техніки організував Об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном.

До кінця січня, у війська буде відправлено другу партію танків з 10 одиниць після капітального ремонту, яким доопрацьована оптика, стабілізаційна система гармати, поліпшено загальні ходові характеристики.

Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 02

У лютому танкісти отримають ще шість одиниць Т-72 з поліпшеними характеристиками, якими буде укомплектовано танковий батальйон.

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