Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук командування Сил логістики ЗСУ.

Передачу техніки організував Об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном.

До кінця січня, у війська буде відправлено другу партію танків з 10 одиниць після капітального ремонту, яким доопрацьована оптика, стабілізаційна система гармати, поліпшено загальні ходові характеристики.

У лютому танкісти отримають ще шість одиниць Т-72 з поліпшеними характеристиками, якими буде укомплектовано танковий батальйон.

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