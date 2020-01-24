З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 лютого, шановні, дорогі українці, які мають бажання започаткувати власну справу, у вас нарешті з'явиться дешевий нормальний ресурс. Не оці відсотки – 20%. 5, 7 або 9 відсотків на суму до 1,5 млн гривень для того, щоб започаткувати власну справу — кафе, автомийку, можливо, якийсь інший бізнес, який ви хочете почати", — сказав він.

За слова Гончарука, через півтора тижні, коли програма запрацює, це буде "тільки початок".

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Прем'єр-міністр підкреслив, що для зростання і розвитку української економіки потрібні дешеві ресурси.

"Коли кожен українець, який хоче почати власну справу, зможе прийти в банк і на нормальних людських умовах отримати нормальних кредит, за який він може розраховуватися спокійно, не боячись втратити останнє — у нас економіка почне зростати. Тому що ми маємо талановитий, крутий, класний народ з величезною енергією, який може зробити з цієї країни найкращу країну, як сказав президент", — додав він.