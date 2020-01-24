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24.01.20 22:17

160 тисяч осіб на рік ми могли б урятувати, якби у нас була ефективніша система медичної допомоги, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів про плани щодо реформування системи надання екстреної медичної допомоги.

160 тисяч осіб на рік ми могли б урятувати, якби у нас була ефективніша система медичної допомоги, - Гончарук

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"160, приблизно, за нашими оцінками (тисяч. - Ред.) осіб ми можемо рятувати, якби наша медична система була ефективнішою", - сказав Гончарук.

За словами глави уряду, на цей рік заплановано "дуже серйозне зміцнення" системи екстреної допомоги. Зокрема, уряд збирається забезпечити будівництво по всій Україні понад 200 прийомних відділень.

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"Сьогодні проводив нараду з "Системою 112", яка нарешті має синхронізувати служби, щоб швидка, всі служби, які виїжджають у разі якогось нещастя прибували туди швидше", - сказав Гончарук.

Також цього року буде проведена реформа системи маршрутизації, додав він.

"Дуже багато інших проблем. Відкати на закупівлі "швидких". Вся ця історія з тендерами якимись - це все в минулому. Але потрібен час на те, щоб система стала ефективнішою. І для цього потрібна в тому числі, друзі, ваша довіра. Довіра до нашої держави, довіра до нашого покоління і віра в те, що ми разом можемо це зробити", - підсумував Гончарук.

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