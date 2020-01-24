160 тисяч осіб на рік ми могли б врятувати, якби у нас була ефективніша система медичної допомоги, - Гончарук

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"160, приблизно, за нашими оцінками (тисяч. - Ред.) осіб ми можемо рятувати, якби наша медична система була ефективнішою", - сказав Гончарук.
За словами глави уряду, на цей рік заплановано "дуже серйозне зміцнення" системи екстреної допомоги. Зокрема, уряд збирається забезпечити будівництво по всій Україні понад 200 прийомних відділень.
"Сьогодні проводив нараду з "Системою 112", яка нарешті має синхронізувати служби, щоб швидка, всі служби, які виїжджають у разі якогось нещастя прибували туди швидше", - сказав Гончарук.
Також цього року буде проведена реформа системи маршрутизації, додав він.
"Дуже багато інших проблем. Відкати на закупівлі "швидких". Вся ця історія з тендерами якимись - це все в минулому. Але потрібен час на те, щоб система стала ефективнішою. І для цього потрібна в тому числі, друзі, ваша довіра. Довіра до нашої держави, довіра до нашого покоління і віра в те, що ми разом можемо це зробити", - підсумував Гончарук.