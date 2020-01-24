"Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"До речі, президент сам підняв на нараді це питання — а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми маємо підтримати тих, хто вже є в Україні", — сказав він.

Милованов пояснив, що проект "інвестиційна няня" означає можливість для великого інвестора підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.

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"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, податкові якісь преференції, а можуть включати гарантії пропускної спроможності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони протягнули залізницю конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети" — розповів він.

Як закордонних, так і вітчизняних підприємців стосується ще одна пропозиція, додав міністр. Інвестори, готові приватизувати підприємства вартістю від 10 млн гривень і вище, будуть позбавлені від сплати податку на прибуток упродовж 10 років.