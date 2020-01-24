"Її просто розікрали", - Гончарук про "Укрзалізницю"

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я розкажу, чому ми думаємо, що нам потрібна допомога наших німецьких партнерів в Укрзалізниці. Її просто розікрали за великий проміжок часу. Ці проблеми не можна вирішити за кілька місяців", — пояснив Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, на даний момент з Deutsche Bahn підписано меморандум про взаєморозуміння. Більше деталей про співпрацю буде оприлюднено на початку лютого.

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"Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яка буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або на певному етапі будуть залучені до управління. Мова не йде про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо в концесію", — додав Гончарук.

Він додав, що представники Deutsche Bahn вже мають уявлення про стан української залізниці.

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"Ми говорили з німецькими колегами про наступне: у них є досвід, у них є ресурси, у них є розуміння того, як зараз виглядає зсередини Укрзалізниця. Вони консультують нас за окремими невеликими проектами", — підсумував глава уряду.

Нагадаємо, 23 січня, на "Українському сніданку" в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть нею.

Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.