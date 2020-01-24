Президент Європейської Ради Мішель зустрінеться з Гончаруком 28 січня

Про це повідомляється в розкладі президента РЄ на наступний тиждень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, зазначається, що зустріч має початися о 14.00

Очікується, що після цього відбудеться Рада Асоціації Україна-ЄС, яка пройде під головуванням двох високих посадових осіб: делегацію Європейського Союзу очолить високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики оборони Жозеп Боррелл, українську - прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомлялося раніше, під час засідання Ради Асоціації сторони розглянуть хід виконання Угоди про асоціацію ЄС-Україна і "події, пов'язані з суверенітетом і територіальною цілісністю України".

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Планується, що обговорюватиметься хід виконання Угоди про асоціацію з акцентом на глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) з особливою увагою до областей, які становлять інтерес: політичні реформи, верховенство закону і безпеку та економічне співробітництво.

Крім того, сторони обговорять поточну ситуацію на сході України і реалізацію мінських угод, включно з гуманітарними питаннями, невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. На порядку денному також стоять Східне партнерство і регіональні питання.