Іран повинен направити чорні скриньки до України чи Франції, - МЗС Канади

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я висловив міністру закордонних справ Ірану бажання Канади та міжнародної координаційної групи, аби чорні скриньки були швидко відправлені до України чи Франції", - розповів Шампань.

Він додав, що цього тижня ще раз нагадав іранській владі про це бажання.

Читайте також: Демократичний світ змусив Іран визнати справжню причину катастрофи українського літака, - Нетаньяху

"Я написав своєму іранському колезі, аби наголосити ще раз на бажанні Канади, координаційної групи та, хотілося б вірити, міжнародної спільноти, що "чорні скриньки" мають бути відправлені куди належить", - наголосив канадський міністр.

Також читайте: Іран веде переговори з українським МЗС про відшкодування збитків за збитий літак МАУ, - Криклій

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту"