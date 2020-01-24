Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.01.20 23:49

Іран повинен направити чорні скриньки до України чи Франції, - МЗС Канади

Канада та її міжнародні партнери закликають Іран якнайшвидше делегувати повноваження із розшифровки "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ Україні чи Франції.

Іран повинен направити чорні скриньки до України чи Франції, - МЗС Канади

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я висловив міністру закордонних справ Ірану бажання Канади та міжнародної координаційної групи, аби чорні скриньки були швидко відправлені до України чи Франції", - розповів Шампань.

Він додав, що цього тижня ще раз нагадав іранській владі про це бажання.

Читайте також: Демократичний світ змусив Іран визнати справжню причину катастрофи українського літака, - Нетаньяху

"Я написав своєму іранському колезі, аби наголосити ще раз на бажанні Канади, координаційної групи та, хотілося б вірити, міжнародної спільноти, що "чорні скриньки" мають бути відправлені куди належить", - наголосив канадський міністр.

Також читайте: Іран веде переговори з українським МЗС про відшкодування збитків за збитий літак МАУ, - Криклій

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100