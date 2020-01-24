"Причин для хвилювань нема, є виклики", - Маркарова про бюджет-2020

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

На виконання державного бюджету у 2020 році впливає нинішній курс долара, сказав Маркарова. При цьому бюджет виконується, згідно з аналізом минулого року, "в деяких категоріях трошки гірше".

"В основному це теж вплив курсу, тому що, як ви знаєте, бюджет розраховується на макропоказниках затверджених ... А бюджет розрахований за курсом 27. Ми всі бачимо, який курс у нас зараз. Але ще раз, ми йдемо в таких самих трендах, в таких самих правилах, як і торік, навіть якщо у нас буде по січню невелике невиконання. Воно було і минулого року, і позаминулого, ми абсолютно не знаємо, як це збалансувати, і теж вживаємо заходів і в податковій адміністрації, і в митній для того, щоб у лютому-березні його вирівняти", - пояснила Маркарова.

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Міністр додала, що виклики є, але уряд з ними справляється.

"Тому причин для хвилювань нема. Є виклики і ми з цими труднощами справляємося", - додала вона.

За її словами, сьогодні на казначейському рахунку України 27 мільярдів гривень.

"Питання щодо ліквідності: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Станом на сьогодні близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті - ще 22 мільярди. У нас достатньо коштів для того, щоб нормально функціонувала держава зараз", - заявила Маркарова.

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