Нинішню владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"Я хочу завершити війну, хочу змінити імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися. І я впевнений, що на нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду", - сказав він.

Зеленський зазначив, що потрібно "почистити" вищі ешелони влади, правоохоронні органи. "Це довга історія, але я вважаю, що за мою каденцію ми це обов'язково зробимо. Стабілізувати, поміняти імідж України", - підкреслив він.

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