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25.01.20 08:32

Нинішню владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що нинішню українську владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду.

Нинішню владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"Я хочу завершити війну, хочу змінити імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися. І я впевнений, що на нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду", - сказав він.

Зеленський зазначив, що потрібно "почистити" вищі ешелони влади, правоохоронні органи. "Це довга історія, але я вважаю, що за мою каденцію ми це обов'язково зробимо. Стабілізувати, поміняти імідж України", - підкреслив він.

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