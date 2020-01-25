Справу щодо розтрати $2,225 млн компанією "Спецтехноекспорт" скеровано до суду, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Розслідування факту розтрати посадовими особами "Спецтехноекспорту" належних ДП "Завод 410 ЦА" $2,225 млн (55,5 млн грн), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", закінчено... Прокурори САП скерували до ВАКС обвинувальний акт стосовно п'яти осіб", - сказано в повідомленні.

За даними НАБУ, серед обвинувачених - два колишні директори "Спецтехноекспорту", колишній директор підприємства, колишній начальник одного з відділів і колишній заступник директора департаменту "Спецтехноекспорту".

Два останні фігуранти є наразі підприємцями, зазначили в антикорупційному відомстві.

Дії зазначених громадян кваліфіковано за статтями 27 (співучасть у злочині), 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) КК України.

Справу НАБУ розслідувало з грудня 2017 року.

На початку березня 2019-го НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом колишнім і на той момент чинним співробітникам "Спецтехноекспорту". За даними правоохоронних органів, в 2015 році "Спецтехноекспорт" для виконання контракту з Індією залучив посередника - компанію-резидента Об'єднаних Арабських Еміратів. З рахунку "Заводу 410 ЦА" ("Спецтехноекспорт" - розпорядник майна заводу) компанія з ОАЕ отримала $2,2 млн, не надавши при цьому жодних послуг, заявили в САП.

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