Про законопроєкт щодо дезінформації вже пишуть багато неправди, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, щодо нашого проєкту закону, який ми тільки написали, за вчорашній день, наприклад, ми зібрали близько 20 неправдивих тверджень. Система пручається", - сказав Бородянський.

За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність.

Урядовець вкотре наголосив на тому, що у проєкті закону є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.

Автори документа пропонують присвоювати засобам масової інформації знака якості - так званий Індекс довіри.

Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі схвалення, допоможе це робити.

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