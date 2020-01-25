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25.01.20 11:19

Про законопроєкт щодо дезінформації вже пишуть багато неправди, - Бородянський

Про проєкт закону щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію", пишуть багато неправди.

Про законопроєкт щодо дезінформації вже пишуть багато неправди, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, щодо нашого проєкту закону, який ми тільки написали, за вчорашній день, наприклад, ми зібрали близько 20 неправдивих тверджень. Система пручається", - сказав Бородянський.

За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність.

Урядовець вкотре наголосив на тому, що у проєкті закону є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.

Автори документа пропонують присвоювати засобам масової інформації знака якості - так званий Індекс довіри.

Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі схвалення, допоможе це робити.

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