Одного українського воїна поранено, найманці РФ здійснили 12 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"24 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність. ...Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Обстрілів зазнали, зокрема, такі населенні пункти: Талаківка, Піски, Павлопіль, Опитне, Невельське, Новолуганське, Луганське та Оріхове.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 5 пострілів по позиціях захисників Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі ООС.

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