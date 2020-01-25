Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович". АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, аудіо, доступне на сайті ABC News, з'явилося в розпал судового процесу щодо імпічменту президента в Сенаті США.

На аудіо чути голос, який, за інформацією видання, належить Льву Парнасу: "Думаю, ми маємо почати з того, щоб позбутися посла (Йованович. - Ред.). Вона прийшла з адміністрації Клінтона... Вона по суті ходить і каже всім, мовляв, почекайте, йому (президенту Трампу. - Ред.) буде оголошено імпічмент, тільки почекайте".

У відповідь на це глава Білого дому розлютився і відразу озвучив розпорядження про звільнення Марі Йованович із посади.

"Позбавтеся її! Позбавтеся її завтра. Мені однаково. Приберіть її завтра. Позбавтеся її. ОК? Зробіть це", - чути на записі голос, який, за інформацією каналу, належить Дональду Трампу.

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За словами джерела, аудіо було зроблено під час приватної вечері 30 квітня 2018 року в готелі Trump International у Вашингтоні. Поява цього запису спростовує заяви Трампа, що він не мав жодних справ із Парнасом і взагалі не знає його.

Як повідомлялося, після оприлюднення кілька тижнів тому Палатою представників доказів, наданих Парнасом, вперше стало відомо про імовірне стеження за Марі Йованович, коли вона перебувала на посаді посла США в Україні.