Помічник Путіна Сурков пішов із держслужби "через зміну курсу на українському напрямі"

Як передає Цензор.НЕТ, про це російському "Інтерфаксу" повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, близький до Суркова.

За його словами, це сталося через зміну курсу на українському напрямі.

Про причини відставки і свої подальші плани Сурков, за словами Чеснакова, розповість через місяць.

Про відставку Суркова Чеснаков навіть написав у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що найближчий місяць Сурков буде займатися медитацією.

За інформацією головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, замість Суркова куратором українського напряму в Кремлі стане колишній віцепрем'єр Дмитро Козак, призначений заступником глави Адміністрації президента 24 січня.

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Сурков був помічником Путіна з 2013 року і курирував врегулювання ситуації на південному сході України, а також питання співпраці з Абхазією і Південною Осетією. На початку січня він їздив до Абхазії, де президент пішов у відставку після протестів.