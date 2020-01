США закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці представництва у твітері.

#Crimea is & remains an integral part of #Ukraine & US calls on #Russia occupation authorities in Crimea to cease efforts to stifle the free flow of information about the situation in Crimea, & allow citizens of Ukraine to move within their own country. pic.twitter.com/HQ6tqpbI2O