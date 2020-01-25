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25.01.20 10:18

США закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Представники Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ закликали Російську Федерацію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму.

США закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці представництва у твітері.

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"Крим є і залишається невід'ємною частиною України. США закликають окупаційну владу РФ у Криму припинити зусилля щодо придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році Кримськотатарським ресурсним центром було зареєстровано 86 обшуків, із них 64 - в будинках кримських татар.

Максимальна кількість обшуків за політично вмотивованими справами, зокрема у "справі Хізб ут-Тахрір", "справі свідків Єгови", а також у справі так званих незаконних збройних формувань, відбувалась у березні і червні 2019 року, зазначив Барієв.

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