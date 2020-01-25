Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повернеться двома додатковими

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Про інвестиції в розвиток, чому ми розпочинаємо велике будівництво цього року: кожна гривня, яка витрачається і вкладається в інфраструктурні проєкти сьогодні, вона з мультиплікатором плюс дві гривні через рік повертається. І це власне про нові робочі місця і про те, щоб зростала економіка", - сказав Криклій.

Водночас він зазначив, що держава є неефективним управлінцем, тому збиткові підприємства потрібно приватизувати, віддавати в концесію тощо, щоб заходив інвестор і вкладав кошти в їхній розвиток.

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