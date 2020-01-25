Гончарук: "Довіра до України повертається"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" 24 січня.

"Довіра до України повертається. Це абсолютно безумовний факт", - сказав Гончарук.

Він нагадав, що цього тижня було розміщено євробонди на 1,25 млрд євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками - 4,375%.

"Цього тижня Україна рекордно вигідно для себе розмістила євробонди - цінні папери, в які вкладають іноземні та наші інвестори. Це дуже чіткий маркер рівня довіри до нашої країни. Ніколи на таких вигідних умовах Україні не давали ресурси", - сказав Гончарук.

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Також він зазначив, що цього тижня було оголошено результати двох концесійних конкурсів.

"До нас зайшли інвестори будувати порти. Це означає, що у нас з'являться нові робочі місця", - зазначив Гончарук.

Раніше повідомлялося, що Україна продала 1,25 млрд євро нового боргу за рекордно низьких відсотків за позиками, скориставшись оптимізмом інвесторів щодо програми реформ президента Володимира Зеленського.

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