Милованов про зарплати чиновників: Не можна бути багатим у країні, де більшість бідні, потрібно знайти баланс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері.

"Президент дав нам, Кабінету Міністрів, прем'єр-міністру, завдання виробити якийсь баланс, знайти баланс між ефективністю, знайти баланс, де є ця межа, за якими принципами має оплачуватися робота людей і які мають бути максимальні і мінімальні оклади, яка структура. Тому, коли ми всю роботу зробимо, завдання буде вирішено, і тоді ми прийдемо до суспільства з проханням підтримати це рішення", - сказав Милованов.

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Він зазначив, що на запитання щодо рівня зарплат у держслужбовців, міністрів, заступників міністрів, депутатів простої відповіді немає, нагадавши, що Віктор Янукович мав зарплату в 20 тисяч гривень, а вивіз із України 40 мільярдів.

"З одного боку, не можна бути багатим у країні де більшість бідні. Тому потрібно мати якесь розуміння того, де ми перебуваємо, в якій країні живемо і що ми можемо собі дозволити. Державне підприємство чи державна служба - то не приватний бізнес. Але я собі веду такі розмови, коли я підписую документи на звільнення корупціонерів із державних підприємств і призначаю нових. Я вважаю, вони є чесними. І хтось приходить і каже чесно, що хоче велику зарплату, і тоді ми вирішуємо, чи можемо собі дозволити. А буває так, що я підписую звільнення корупціонера, у якого було 15 тисяч гривень, і призначаю нового на ту саму ставку. Я собі думаю, а чого ж людина погоджується? І що я роблю, коли я призначаю на ті самі гроші людину, яка може заробити в десятки чи сотні разів більше на ринку, але відповіді на це немає",- наголосив Милованов.

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