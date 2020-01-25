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25.01.20 12:45

"Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео різко відповів американській журналістці Мері Луїз Келлі під час інтерв'ю для National Public Radio.

"Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це у твітері повідомила сама Келлі.

Реакція чиновника слідувала за запитанням журналістки про його ставлення до експосла США в Україні Марі Йованович та розслідування щодо можливого стеження за дипломатом. Спочатку Помпео заявив, що всіляко підтримував Йованович і захищав її. Тоді Келлі зауважила кілька невдалих прикладів такого "захисту" щодо інших працівників Держдепартаменту, зокрема щодо його старшого радника, який звільнився з відомства частково тому, що не мав громадської підтримки з боку колег.

"Я не збираюся коментувати те, що, можливо, сказав містер Маккінлі", - зауважив Помпео.

Він заперечив можливість існування тіньової зовнішньої політики у ставленні до України.

"Політика щодо України проводилась Держдепом увесь час, скільки я тут був. І наша політика була дуже прозорою", – зауважив він.

Після запитань про Україну американець попросив закінчити інтерв'ю. Втім розмова з журналісткою продовжився. За словами жінки, Помпео запросив її до особистої вітальні без диктофона. Уже в кімнаті Помпео викрикував своє невдоволення запитаннями про Україну. Журналістка стверджує, що він неодноразово лаявся і заявив: "Як ви гадаєте, американців хвилює Україна?"

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