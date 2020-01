"Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це у твітері повідомила сама Келлі.

Реакція чиновника слідувала за запитанням журналістки про його ставлення до експосла США в Україні Марі Йованович та розслідування щодо можливого стеження за дипломатом. Спочатку Помпео заявив, що всіляко підтримував Йованович і захищав її. Тоді Келлі зауважила кілька невдалих прикладів такого "захисту" щодо інших працівників Держдепартаменту, зокрема щодо його старшого радника, який звільнився з відомства частково тому, що не мав громадської підтримки з боку колег.





After the interview, @NPRKelly tells @arishapiro, @SecPompeo "shouted at [her] for about the same amount of time as the interview itself had lasted."



"He asked, 'Do you think Americans care about Ukraine?' He used the F-word in that sentence, and many others." https://t.co/krsUH29kL9 pic.twitter.com/bhNIW4pDNl