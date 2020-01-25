Найманці РФ ведуть повітряну розвідку, використовуючи безпілотники СММ ОБСЄ для прикриття, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Черговим показовим проявом нехтування будь-якими правилами та домовленостями стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для здійснення повітряної розвідки та коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, упродовж попереднього тижня представники місії повідомили про 6 запусків БПЛА СММ у районі ділянки розведення сил та засобів "Золоте" і в 5-кілометровій зоні навколо неї з тривалістю польотів 2-4 години.

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"Водночас у час, який був заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, зафіксовано 7 випадків застосування БПЛА збройними формуваннями Російської Федерації у тих же районах. Показовим є те, що у цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, зокрема з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Отже, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ", - зазначили у пресцентрі ООС.

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