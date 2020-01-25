Чоловік, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці, - МЗС Ірану

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Майже 32 роки тому США збили Іранський пасажирський літак. Наразі вони досі офіційно не вибачилися. Американський офіцер, відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Натомість іранець, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці", - сказав глава МЗС Ірану.

За словами Заріфа, він дізнався про помилку іранських військових через два дні після катастрофи, коли було проведено внутрішнє розслідування.

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"У п'ятницю вдень дізнався, більше, ніж через два дні після того, як це сталося. Це був момент, коли вищі військовослужбовці дійшли остаточного висновку, що це хтось зробив помилково. Як тільки про це стало відомо революційному лідеру, він зажадав, щоб громадськість було поінформовано. Це сталося в суботу вранці. Це були дуже болючі тижні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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