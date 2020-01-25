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25.01.20 13:16

Баканов у розмові з Трубою називає Богдана "смотрящим" за судами: "З'явилася корупційна зв'язка. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації". АУДIО

У суботу, 25 січня, на популярному телеграм-каналі "Трубу прорвало", присвяченому діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) і його екскерівника Романа Труби, оприлюднили нові фрагменти розмов нібито з участю перших осіб держави.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, під час якої людина, з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова, називає керівника ОП Андрія Богдана "смотрящим" за судами.

Обідаючи з Трубою в кабінеті директора ДБР, глава СБ України говорить, що вважає керівника Офісу президента тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі:

"Труба: В Адміністрації за судову систему відповідає колишній працівник із НАЗК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я маю на увазі, що є можливість у цьому напрямку теж дивитися, працювати.

Баканов: Має бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це не секрет. Вони всі фактично зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали до суду: бандюків, злодіїв у законі. А суд просто за хабарі відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: "Що це за фігня, а де ми?" Почали відпускати їх трохи раніше. Суд сказав, що так не піде, - вони домовилися. Потім міліція сказала: "Шановні, вибачте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити". І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: "Ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато порушуєте, коли неправильно виконуєте свої функції". І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації. Як "смотрящий" від ... (говорить Баканов, показуючи пальцем вгору).

Труба: Добре".

Баканов у розмові з Трубою називає Богдана смотрящим за судами: Зявилася корупційна звязка. Потім до них пятий приєднався - глава адміністрації 01

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