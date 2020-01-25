Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.01.20 13:40

Затримано учасників злочинної групи, які розстріляли адвоката біля СІЗО в Кропивницькому у 2019 році, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали трьох жителів Кіровоградщини, які підозрюються у вбивстві адвоката і замаху на вбивство його знайомого в Кропивницькому влітку 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія сталася 22 серпня 2019 року біля будинку СІЗО в Кропивницькому. Невідомі, які прибули на автомобілі, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, завдали смертельних поранень правозахиснику і важко травмували його знайомого", - сказано в повідомленні.

Затримано учасників злочинної групи, які розстріляли адвоката біля СІЗО в Кропивницькому у 2019 році, - Нацполіція 01

Унаслідок проведених заходів правоохоронці із залученням спецпідрозділів КОРДу, роти поліції особливого призначення і спецпідрозділу "Альфа" в Кропивницькому затримали трьох місцевих жителів віком 45, 48 і 54 роки.

Затримано учасників злочинної групи, які розстріляли адвоката біля СІЗО в Кропивницькому у 2019 році, - Нацполіція 02

Дивіться також: Біля СІЗО в Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова. Чоловік загинув на місці, - НААУ. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство), ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У межах кримінального судочинства на території Кропивницького й області проведено близько 40 обшуків, унаслідок яких вилучено речові докази.

Читайте також: Асоціація адвокатів пов'язує вбивство адвоката Іванова в Кропивницькому з його професійною діяльністю

Нагадаємо, вбивство адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому біля СІЗО сталося 22 серпня 2019 року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100