Указу про відставку Суркова немає, політика РФ щодо України не змінювалася, - прессекретар Путіна Пєсков

Про це в суботу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Пєсков зазначив, що слова про зміну курсу щодо України не відповідають дійсності і відображають лише особисту точку зору тих, хто про це говорить.
Нагадуємо, раніше з'явилося повідомлення, що помічник президента РФ Владислав Сурков йде з держслужби "через зміну курсу на українському напрямі".
Пєсков, зі свого боку, заявив, що жодних указів президента про відставку Суркова немає.