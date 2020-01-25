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25.01.20 14:06

Указу про відставку Суркова немає, політика РФ щодо України не змінювалася, - прессекретар Путіна Пєсков

Політика Росії на українському напрямі не змінювалася, указу президента РФ про відставку його помічника Владислава Суркова не було.

Указу про відставку Суркова немає, політика РФ щодо України не змінювалася, - прессекретар Путіна Пєсков

Про це в суботу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пєсков зазначив, що слова про зміну курсу щодо України не відповідають дійсності і відображають лише особисту точку зору тих, хто про це говорить.

Нагадуємо, раніше з'явилося повідомлення, що помічник президента РФ Владислав Сурков йде з держслужби "через зміну курсу на українському напрямі".

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Пєсков, зі свого боку, заявив, що жодних указів президента про відставку Суркова немає.

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