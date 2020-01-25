Указу про відставку Суркова немає, політика РФ щодо України не змінювалася, - прессекретар Путіна Пєсков

Про це в суботу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пєсков зазначив, що слова про зміну курсу щодо України не відповідають дійсності і відображають лише особисту точку зору тих, хто про це говорить.

Нагадуємо, раніше з'явилося повідомлення, що помічник президента РФ Владислав Сурков йде з держслужби "через зміну курсу на українському напрямі".

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Пєсков, зі свого боку, заявив, що жодних указів президента про відставку Суркова немає.