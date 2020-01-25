Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У щоденному звіті від 24 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що на блокпосту приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту, унаслідок чого спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ.

Як зазначають представники патруля СММ, цивільні автомобілі в цей час вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

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Такі дії тривають четвертий день поспіль та можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань РФ та порушення Мінських домовленостей, зазначають у СЦКК.