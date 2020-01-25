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25.01.20 14:28

Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил та засобів зі сторони збройних формувань РФ.

Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У щоденному звіті від 24 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що на блокпосту приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту, унаслідок чого спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ.

Як зазначають представники патруля СММ, цивільні автомобілі в цей час вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

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Такі дії тривають четвертий день поспіль та можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань РФ та порушення Мінських домовленостей, зазначають у СЦКК.

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