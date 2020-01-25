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25.01.20 15:11

"Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк привітала президента України Володимира Зеленського з днем народження, який він відзначає 25 січня.

"Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Вельмишановний пане Президенте! Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Але ті, кому випадає жереб стати главою держави, мають пройти свій неповторний шлях і, незважаючи ні на що, залишитися собою", - написала нардеп.

На її думку, Зеленський довів, що має "світлі наміри та чисті помисли", і є "найпоряднішим президентом в історії України".

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"Бажаю Вам пройти важкий, але важливий шлях так, щоб ім'я Володимира Зеленського увійшло до переліку найяскравіших і найпотужніших світових лідерів. Бажаю Вам сил не зійти зі шляху миру, залишитися собою та керуватися тільки світлими цілями. Бажаю Вам незрадливого та мудрого оточення", - йдеться в привітанні Василевської-Смаглюк.

Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях! - депутат СН привітала президента з днем народження 01

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