"Спростовуючи" наше розслідування, "Метінвест" підмінив поняття, що є маніпуляцією, - журналісти "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді журналістів "Радіо Свобода" на спростування "Метінвесту".

Зокрема, зазначається, що в матеріалі журналістів йшлося про інтерес американської влади до діяльності не материнської компанії United coal company Ахметова-Новинського, а до її дочірньої фірми Pocahontas coal company LLC.

Автори матеріалу стверджують, що у своїй публічній реакції холдинг олігарха вдався до підміни понять, а тому така заява, на їхню думку, є маніпулятивною.

Журналісти також заявляють, що за місяць до виходу розслідування зверталися в компанію, надаючи можливість висловити свою позицію, щоб її було відображено в матеріалі, але холдинг відмовився давати коментарі до виходу матеріалу.

"Спроба "Метінвесту" спростувати матеріал про порушення вимог безпеки на його підприємствах є простою маніпуляцією. Холдинг не називає жодного факту, який, на його думку, є "вигадкою". Не надає жодного документа. Крім того, називає іншу компанію (United coal company), щодо якої справді немає позову і яка не цікавить Конгрес. Тому жодного факту, викладеного в матеріалі, холдинг не спростовує. Запити з проханням надати коментар журналісти направили на адресу компанії "Метінвест" за місяць до публікації матеріалу, але компанія відмовився від коментарів", - заявила автор матеріалу журналістка Надія Бурдей.

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