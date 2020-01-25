Україна не займається сліпим копіюванням норм ЄС, спочатку ми адаптуємо найвигідніші для нас, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд чітко поставив перед собою задачу, ціль у програмі діяльності: досягнути відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Але треба розуміти одну просту річ: у нас не "ксерокс", де ми сліпо копіюємо. У нас є розумний алгоритм, де ми ефективно впроваджуємо норми і ділимо їх на три групи: вигідні норми, нейтральні і невигідні", - сказав Кулеба.

Чиновник додав, що спочатку в Україні адаптують такі норми ЄС, які найвигідніші для держави, потім нейтральні і наостанок залишають те, що наразі з якихось економічних причин невигідно: "Це нормальна логіка будь-якої держави, яка керується своїми інтересами".

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"ЄС не є благодійною організацією. А інтеграція до ЄС і політика ЄС щодо держав, які намагаються інтегруватися, - все це ґрунтується на чітких інтересах. І саме в збалансуванні цих інтересів, у пошуку компромісів і досягається правильний результат. І безумовно, що інтерес України №1 у цьому напрямі - це членство в ЄС. Але прийти ми туди маємо, чітко захищаючи свої національні інтереси, таким чином, щоб і самим бути сильними, і зробити ЄС сильнішим завдяки нашому членству", - підкреслив віцепрем'єр.

Кулеба зазначив, що євроінтеграція не просто не ставиться під сумнів в Україні, а її в принципі неможливо поставити під сумнів, бо 64% ​​українців підтримують саме європейський, євроінтеграційний розвиток держави.

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