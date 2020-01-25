Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції України.

Злочинна група надавала своїм клієнтам послуги зі створення та підтримки онлайн-казино "під ключ". Для технічної розробки ресурсів у штаті цієї організації було більш ніж пів сотні IT-спеціалістів. Щомісячно прибуток від такої діяльності становив близько 50 тисяч доларів США.

Встановлено усіх учасників групи. Діяльність їх ресурсів заблоковано. Вирішується питання щодо оголошення підозри усім членам злочинного угруповання.

Встановлено, що до такої діяльності були причетні троє киян віком від 23 до 25 років та 35-річний мешканець Харкова.

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Учасники злочинної групи створили громадське об’єднання, нібито для розвитку онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино. Серед можливостей, які надавала ця організація, була також і розробка ігрових платформ, які використовувалися для азартних ігор.

Так, замовник сплачуючи 15 тисяч доларів США, отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тисяч доларів налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів.

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База користувачів усіх їхніх ресурсів онлайн-казино налічувала близько 300 тисяч користувачів. Серед них також окрему категорію мали VIP-клієнти, яким надавалися додаткові можливості використання таких ресурсів.

Працівники кіберполіції із залученням спецпризначенців КОРД та полку особливого призначення поліції Харківщини провели одночасно 8 обшуків у Київській області, містах Київ та Харків. Обшуки відбувалися у помешканнях фігурантів, офісних приміщеннях розробників онлайн-казино та їх транспорті. За результатами обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Всю техніку направлено на експертизу.





Справу кваліфіковано за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом),ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення.