Двоє українців постраждали під час нападу на молдавський вертоліт в Афганістані

Як повідомила пресслужба Органу цивільної авіації Молдови, вертоліт "Мі-8" зазнав нападу в провінції Гільменд на півдні Афганістану, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Легко постраждав командир екіпажу і бортінженер родом із України, другий пілот із Молдови не постраждав.

Як йдеться в повідомленні, вертоліт здійснював гуманітарну місію і перевозив харчові продукти, на його борту були тільки згадані троє членів екіпажу. За останніми даними, в нього вистрелили з ручного реактивного гранатомета, коли він стояв на землі. Членів екіпажу підібрав інший вертоліт, на борту якого були громадяни Молдови. Поранених доставили до госпіталю для надання допомоги й опісля відпустили, їхнім життям ніщо не загрожує.

Орган цивільної авіації стежить за перебігом розслідування і обіцяє повідомляти нову інформацію, якщо вона з’явиться.

Тим часом речниця молдовського Органу цивільної авіації Молдови Ірина Бодоліке подала значно відмінну версію інциденту. За її словами, вертоліт, що належить одній із молдовських авіакомпаній, перевозив військових Афганської національної армії, був збитий бойовиками руху "Талібан" і зумів аварійно приземлитися, внаслідок чого, за попередніми даними, були поранені двоє українців-членів екіпажу і четверо афганських військових. Екіпаж і пасажирів підібрав другий молдовський вертоліт, що летів слідом.

При цьому вона додала, що у збитому вертольоті не було членів екіпажу-молдован.

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Військові Афганістану, за повідомленнями, інформували про аварійну посаду в тій же місцевості військового вертольота "Мі-17". Версію про збиття вертольота ракетою під час приземлення і про чотирьох поранених афганців, як інформує агентство, повідомили також місцеві афганські засоби інформації, але в них ішлося про те, що й вертоліт був афганський. "Мі-17" є експортним позначенням радянського, а нині російського вертольота "Мі-8", їх мають афганські військові.