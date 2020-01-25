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25.01.20 20:07

Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню. Серед іншого, противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, також відзначається робота снайперських пар.

Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, шість обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Березового – з снайперської гвинтівки та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.
Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Нагадаємо, 24 січня російсько-терористичні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.

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