Новорічне привітання Зеленського Путіну було "дипломатичним маневром", - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як оцінити таке привітання лідерові офіційно визнаної держави-агресора, він дав зрозуміти, що це було потрібно у зв’язку з тим, що "відбуваються перемови для вирішення життєво важливих питань, таких, як повернення українських полонених, повернення українських кораблів, захоплених у Керчі, було ж також дуже багато кроків зроблено для того, щоб рухатися в бік врегулювання врегулювання конфлікту на Донбасі, розв’язаного Росією".

За його словами, "акт привітання є дипломатичним маневром, який не потрібно перебільшувати".

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Нагадуємо, 31 грудня Офіс Президента повідомив, що Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, під час якої серед іншого, "керівники держав привітали один одного з прийдешніми святами".