Росія намагається посварити Польщу й Україну, але їй це не вдасться, якщо держави діятимуть спільно та довірливо, - Боднар

Про це пише заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у статті для ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Україна впродовж останніх років пізнала на собі ціну російської пропаганди, маніпуляцій та агресії. Росія здавна демонструє хист красти не лише чужі території, а й чужу історію, як, наприклад, історію України-Руси. Приписувати собі чужі перемоги та перекладати на інших власну відповідальність за злочини — це класична схема, що її використовує Кремль для творення паралельної реальності, в якій російській еліті легше панувати й самостверджуватися. Історія дає нам багато прикладів того, як Москва розпалювала війни і на чужій крові лицемірно будувала свою імперію", - написав дипломат.

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Боднар зазначив, що останнім часом Росія намагається посварити Польщу і Україну.

"Спроби Росії впродовж останніх років після початку російської агресії проти України — безпосередньо чи з допомогою своїх агентів впливу та різних маніпулятивних технологій — вбити "клин історії" у відносини між нашими народами провалилися й не дозволили їх розробникам досягти поставленої мети. І не досягнуть, якщо ми й надалі діятимемо спільно та довірливо. Однак сьогодні ми стали свідками нових спроб Росії маніпулювати історією, щоб цього разу вдарити у спину Польщі, посіяти зерно розбрату в Європі, вкотре спробувати показати себе у "білому світлі", - зазначив дипломат.

ВІн заявиви, що "Путін та його поплічники розгорнули масштабну пропагандистську кампанію зі звинувачення Польщі в антисемітизмі та відповідальності за початок Другої світової війни".

"На ці фальшиві закиди реакція української сторони має бути однозначна: ми солідарні з Польщею!" - написав Боднар.