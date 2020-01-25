Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.01.20 22:21

Українські плавці здобули три золота і встановили світовий рекорд на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Збірна України з плавання успішно виступила в перший день міжнародного турніру Euro Meet 2020 в Люксембурзі. В активі наших плавців 5 медалей, 3 з яких - золоті.

Українські плавці здобули три золота і встановили світовий рекорд на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перемоги здобули Дарина Зевіна (100 м на спині), Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на міжнародних змаганнях у Львові та встановила світовий рекорд

На дистанції 50 м батерфляєм срібло з юніорським рекордом світу завоював 17-річний Владислав Бухов (23.14). Бронзу на дистанції 200м батерфляєм завоював Ігор Трояновський.

Таким чином, на дистанції 50 м батерфляєм українці тримають і дорослий (Говоров), і юніорський (Бухов) світові рекорди. Щоправда, ця дистанція не є олімпійською.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100