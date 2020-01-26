Двох співробітників торгпредставництва РФ у Японії підозрюють у купівлі вкрадених секретних комерційних даних

Про це в суботу, 25 січня, повідомило інформаційне агентство Кіодо, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За даними газети Mainichi, поліція затримала 48-річного співробітника, який визнав, що в лютому 2019 року скачав із сервера компанії конфіденційну інформацію і передав її росіянам. Підозрюваний визнав, що пішов на цей крок, оскільки мав потребу в грошах, які отримав від співробітників російського торгпредставництва готівкою. Він також назвав поліції імена своїх контрагентів.

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Як повідомила ділова газета Sankei, один із них залишається чинним співробітником, що володіє "дипломатичними привілеями". Другий, за даними видання, повернувся в Росію в 2017 році, проте також має стосунок до цієї історії.

Того ж дня компанія Softbank на своєму сайті принесла "глибокі вибачення за заподіяння великого занепокоєння і незручностей своїм клієнтам та акціонерам". У заяві наголошується, що викрадена інформація не була суворо конфіденційною і не містила відомостей про клієнтів і ділових партнерів SoftBank.

Посольство Росії в Японії розмістило на своїй сторінці у фейсбуці, заяву, в якій висловило жаль із приводу того, що "японська сторона долучилася до модних на Заході антиросійських спекуляцій на ненову тему манії шпигунства". "Спілкування через ЗМІ, тобто горезвісна "мегафонна дипломатія", вже не раз доводило свою безрезультатність і згубність", - зазначається в повідомленні.

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